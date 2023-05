Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca 11 banci din Romania au fost sancționate cu 550.000 de lei pentru practici comerciale inselatoare privind modul de calcul al ratelor. De asemenea, s-a propus emiterea unor noi grafice de rambursare. Citește și: Profesorii organizeaza,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca a aplicat 89 amenzi contravenționale in valoare totala de 693.500 lei in primele patru luni ale anului, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislației in domeniu și in ceea ce privește serviciile…

- Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul Concurentei, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, conform autoritatii de concurenta. Acordul…

- Magazinele, inclusiv farmaciile, vor trebui sa afișeze toate prețurile produselor, adica cel intreg și cel redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate, la aceeași dimensiune. Este vorba despre un proiect de ordin pus recent in dezbatere de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Restaurantele mai au doar o zi la dispozitie pentru a se conforma noilor reguli privind produsele pe care le servesc. De la 15 martie intra in vigoare obligatia ca meniurile sa contina detalii referitoare la toate ingredientele produselor alimentare si valorile lor nutritionale. Asa cum la cumpararea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor amintește ca, din 15 martie, restaurantele, cafenelele, cofetariile și toate unitațile care comercializeaza alimente, inclusiv cele care organizeaza evenimente, trebuie sa menționeze in meniuri, pe langa alimentele cu efect alergen, și toți aditivii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 7,3 milioane de lei Lidl, in urma unor controale privind supravegherea modului in care marile lanțuri de retail, care activeaza in Romania, respecta legislația in vigoare, in domeniu, potrivit unei informari de presa. Au fost…