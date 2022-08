Echipele de comisari de protectia consumatorilor au aplicat, in ultima saptamana, amenzi de peste 1,5 milioane de lei, unor operatori economici de pe raza judetului Giurgiu. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, transmis duminica AGERPRES, in perioada 22 – 26 august 2022, in cadrul campaniei “Caravana Consumatorilor” – prin care se doreste realizarea unei abordari unitare a actului de control la nivelul intregii tari – echipe mixte ale Comisariatelor Regionale din Regiunile Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov au efectuat o serie de verificari la…