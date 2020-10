Axiopolis Cernavoda, victorie in deplasare si locul doi in clasamentul Ligii a 3-a

Echipa din Cernavoda are patru victorii in sase meciuri in campionat.Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a inregistrat o victorie in deplasare, 1 0 Cheia 32 cu CS Oltenita, in etapa a sasea a Ligii a 3 a, seria a treia.Cu 13 puncte acumulate… [citeste mai departe]