- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in primele zile din acest an au fost controlate doua cunoscute lanturi de fast-food din Capitala: McDonalds si KFC, detinute de operatorii economici Premier Restaurants Romania SRL, respectiv US Food Network SA. ”Furatul la cantar sau cu ocaua…

