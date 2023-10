Pentru ca a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege, Enel a fost amendat cu 1% din cifra de afaceri, adica 52 de milioane de lei. 44.000 de consumatori casnici romani au fost afectați direct de calculul defectuos al facturilor. In urma acțiunii de control desfașurate la jumatatea lunii septembrie de comisarii ANPC, s-au constatat urmatoarele aspecte: facturarea consumului lunar al energiei electrice din luna februarie 2023 nu se realizeaza conform legislației in vigoare, la un preț final al energiei electrice de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul…