Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul de Iarna din acest an, organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat, in zilele premergatoare Craciunului, marii retaileri care au magazine in cunoscutele statiuni de pe Valea Prahovei.

- Protectia Consumatorilor a oprit de la comercializare peste o jumatate de tona de produse alimentare din magazinele Penny, Profi si Carrefour din Busteni si Predeal, in urma controalelor efectuate in aceste zile, premergatoare Craciunului. Comisarii au gasit, printre altele, vitrine frigorifice neigienizate,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca organizeaza Comandamentul de iarna, pentru a controla produsele si serviciile oferite in perioada Sarbatorilor. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) organizeaza, in contextul Sarbatorilor, in perioada 20-31 decembrie,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca organizeaza Comandamentul de iarna, pentru a controla produsele si serviciile oferite in perioada sarbatorilor, potrivit news.ro. "Acest comandament este necesar cu atat mai mult cu cat am observat multi operatori economici care iau masuri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, vineri, ca in perioada 17-22 noiembrie s-a desfasurat o ampla actiune de control conjugata a Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov, CRPC Sud Muntenia Ploiesti, CRPC Centru Brasov, pentru…

- Inspectorii pentru protecția consumatorului au dat, in ultima saptamana, 45 amenzi, in valoare de 274.000 lei, in urma unor controale la firmele din complexul en-gros Dragonul Roșu, anunța Mediafax. „In perioada 17-22.11.2021, s-a desfașurat o ampla acțiune de control conjugata a Comisariatului…

- Pe data de 17.11.2021, s-a desfașurat o ampla acțiune de control conjugata a Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, CRPC Sud Muntenia Ploiești, CRPC Centru Brașov, CJPC Constanța pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu,…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca, la finalul saptamanii trecute, au fost intocmite sapte dosare penale si s-au aplicat amenzi in valoare totala de peste 1,5 milioane de lei in cadrul actiunilor desfasurate de politisti pentru prevenirea raspandirii virusului…