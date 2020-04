Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza, sambata, ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor, iar toate testele efectuate detinutilor contacti ai primului angajat confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Gherla au indicat rezultate negative. "Astfel, pana la acest moment nu se inregistreaza infectari cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate in nicio unitate penitenciara. Amintim ca cel de-al doilea angajat confirmat pozitiv in cadrul Penitenciarului Gherla nu a interactionat cu persoane private de libertate,…