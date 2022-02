Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a fost acuzata de o serie de atacuri cibernetice care a vizat guvernul si sistemul bancar al Ucrainei in ultimele saptamani. Joi, firma de securitate cibernetica ESET a declarat ca a descoperit un nou program malware ”wiper” care vizeaza organizatiile ucrainene. Un astfel de software are ca scop…

- „Solicit blocarea de indata a tuturor mijloacelor media de propaganda ale Rusiei – Sputnik, Russia Today etc – de pe teritoriul Romaniei, dar și de pe teritoriul Uniunii Europene”, scrie pe Facebook Dacian Cioloș. Fostul lider USR mai noteaza pe pagina sa de socializare ca Romania a tolerat ani in șir…

- Doua convoaie separate cu echipament militar au fost vazute inaintand spre Donețk in estul Ucrainei din direcția frontierei Rusiei. Rusia are aproape 100% din trupe intr-o poziție pregatita de invazie, a spus un inalt oficial american al apararii, scrie The Guardian.

- Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite o echipa mixta de experți in apararea cibernetica, in Ucraina, scrie News.ro, potrivit Reuters, Decizia vine in contextul in care Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.„Ucraina ar putea…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sa cu privind sancțiunile cand miniștrii sai de externe și apararii vor merge Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, in caz contrar, sunt mari șanse ca intalnirile celor doi sa fie scurte, relateaza Reuters,…

- Rusia a deplasat în ultimele zile aproximativ 30.000 de trupe de lupta și arme moderne în Belarus, cea mai mare desfașurare militara a Moscovei în aceasta țara de la sfârșitul Razboiului Rece, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Desfașurarea…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni împotriva lui Vladimir Putin, în cazul unei agresiuni a Rusiei în Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect în acest sens…

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si…