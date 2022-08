Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic si controversat pentru actrita Anne Heche, la doar 53 de ani. Huffpost scrie ca actrita a murit in urma ranilor suferite in accidentul de masina in care a fost implicata. Prietenii sai au dat vestea. Prietena ei, Nancy Davis, a scris, intr-o postare comemorativa pe Instagram: "Cerul…

- Actrita americana Anne Heche a murit vineri, la o saptamana dupa ce a fost grav ranita intr-un accident de masina. Vestea a fost confirmata de familia ei, dupa ce in prealabil a anuntat ca va fi decuplata de la aparatele care o tineau in viata, relateaza The Guardian.

- Darius, adolescentul de 16 ani care a produs un accident mortal vineri, la Cobadin, a murit marți dimineața. In urma accidentului in care si-au pierdut viata doua fete și un baiat care erau pasageri in masina, șoferul minor a ajuns la spital in stare grava, fiind in coma și intubat. Marți dimineața…

- Autoritatile competente bulgare au informat ca procesul de identificare al tuturor victimelor este inca in desfasurare. Conform datelor preliminare in autocar se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetateni turci, iar restul romani. 9 pasageri au fost raniti si sunt internati intr-un spital din Bulgaria.…

- Uwe Seeler, fost capitan al nationalei Germaniei de Vest si capitan de onoare al nationalei Germaniei, a jucat intreaga cariera la Hamburger SV, iar in inimile iubitorilor fotbalului va ramane intotdeauna „Uwe al nostru”. Vestea mortii lui Seeler a fost confirmata de clubul din Hamburg, care a citat…

- Accident de circulație cumplit noaptea trecuta la Iași. Opt muncitori care lucrau la un drum au fost loviți in plin de o mașina scapata de sub control. Patru dintre ei au murit pe loc iar doi au fost raniți și duși la spital. Tot acolo au ajuns și cele doua femei aflate in mașina. Martorii […] Source

- Un barbat din Cireșoaia a fost prins sub o mașina aflata in reparații. Acesta a fost resuscitat de catre echipajele ajunse la fața locului, iar organismul a cedat. La locul accidentului s-au deplasat modulul SMURD de la Garda de Intervenție Beclean și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Pentru…