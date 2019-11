Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a anunțat separarea de soțul ei, Traian Spak, in urma cu cateva luni, iar atunci toata lumea a fost surprinsa de decizia artistei. Vedeta a venit in țara, și-a reluat cariera muzicala alaturi de buna sa prietena, Andreea Balan, iar de atunci viața ei s-a schimbat numai in bine.

- O fata in varsta de 15 ani, rapita de proxeneti pe cand avea numai 13 ani, s-a intors acasa dupa doi ani, insa si-a pus capat zilelor din cauza dramei pe care a trait-o, potrivit abc7chicago.com . Familia ei a lansat un apel pentru a atrage atentia asupra fenomenului traficului de minori. Letty Serrano…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul a vrut sa ramana in relatii civilizate cu PSD dupa iesirea de la guvernare, insa atitudinea social-democratilor de a incerca "o destructurare" a ALDE i-a ambitionat pe parlamentarii acestei formatiuni. "Poate sa ne multumeasca doamna Dancila…

- Maria Ilioiu, cea mai controversata ispita de la insula iubirii a trecut peste orgoliu si s-a impacat cu fostul iubit. Si nu doar ca s-au decis sa-si mai dea o sansa, dar au si plecat la munte impreuna.

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Dj. Wanda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Karl Katavich, iar recent, cei doi s-au casatorit religios. Vedeta s-a intors pentru cateva zile in Romania și a povestit despre cele mai frumoase momente din viața ei. ,,Am avut 40 de invitati cu tot cu domnisoarele de onoare care…

- Laura Cosoi și familia sa au renunțat la vacanțele scumpe și au decis sa calatoreasca prin toata țara cu rulota. Cei doi au ales un loc de poveste si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de fetita lor.

- Romanița Iovan este una dintre cele mai apreciate foste modele de la noi. Chiar daca anii au trecut, aceștia nu și-au pus amprenta pe chipul vedetei, care arata fenomenal la varsta de 55 de ani. Un rol esențial il are și iubitul ei, care o face sa simta mereu la prima tinerețe.