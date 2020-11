Stiri pe aceeasi tema

- Intenția vloggerului Selly de a intra intr-un live cu ministrul Educației, Monica Anisie, a starnit un val de comentarii negative pe rețelele de socializare din partea profesorilor. Dupa ce un cadru didactic a postat pe Grupul Profesorilor din Romania de pe Facebook ca Selly va fi fata in fata cu ministrul…

- La doar 24 de ore de la lansarea piesei, Delia și Smiley au ajuns in topurile internaționale! In plus, cei doi artiști i-au depașit pe Jennifer Lopez și pe Maluma cu hitul ”Ne vedem noi”! Pe ce loc se afla piesa pe plan internațional? Incredibil ce performanța au atins!

- Jennifer Lopez și Maluma lanseaza impreuna doua piese intitulate „Pa ti” si „Lonely”, mai intai pe TikTok, apoi pe YouTube, unde cele doua sunt prezentate intr-un clip comun. Premiera va avea loc in noaptea de joi spre vineri, la ora 01.30, ora Romaniei.

- Jean-Claude Van Damme a reușit sa iși impresioneze prietenii virtuali in timpul unui LIVE facut pe Facebook. Celebrul actor de filme de acțiune a dansat pe o piesa romaneasca, pe care a și fredonat-o, semn ca se numara printre preferatele sale.