Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- Sambata, 22 februarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Calugarița”. Regia ii aparține lui Corin Hardy, in rolurile principal jucand Taissa Farmiga, Charlotte Hope și Demia Bichir. Filmul reprezinta un thriller misterios.

- Sambata, 15 februarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București”, va fi proiectat filmul „Geostorm: Pericol global”. Regia ii aparține lui Dean Devlin, in rolurile principal jucand, printre alții, actori celebri, precum Gerard Butler și Andy Garcia. Filmul reprezinta un S.F. de acțiune.

- Sambata, 1 februarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București”, va fi proiectat filmul „Menocchio”.Regia ii aparține lui Alberto Fasulo, in rolul principal jucand Marcello Martini. Filmul este o drama-istorica.

- Sambata, 18 ianuarie 2020, de la ora 18, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Noaptea vine in India”. Regia ii aparține lui Chema Rodriguez, in rolurile principale fiind Clara Voda, Juan Diego și Javier Pereira. Filmul, o drama, este o coproducție Spania-Romania. Ricardo (Juan…

- Sambata, 11 ianuarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat celebrul film american „Iubește-ma tandru” („Love me tender”). Regia ii aparține lui Robert D. Webb. Elvis Presley și-a facut debutul in lumea filmului in drama „Iubeste-ma tandru”, pelicula ce are ca…

- UPDATE : in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti -Rm.Valcea, si un autoturism condus din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Bucuresti. In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme…

- Sambata, 21 decembrie 2019, ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” difuzam celebrul film american „Un tramvai numit dorința” („A Streetcar Named Desire”. Realizat in 1951, filmul il are ca regizor pe Elia Kazan, in rolurile principale fiind Marlon Brando și Vivien Leigh. Filmat in New Orleans…