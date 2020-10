ANM vine cu VEȘTI BUNE: TOATĂ luna octombrie aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit pana la inceputul lunii noiembrie, iar ploile vor fi excedentare, au anunțat meteorologii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in perioada 5 – 12 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii țari, dar mai ales in jumatatea estica a teritoriului, conform Mediafax. Citește și: CIRC SEXUAL la IPJ Timiș: Un șef de departament a fost reclamat la DNA pentru harțuire de 'amanta' - Cum se APARA polițistul Regimul pluviometric va fi excedentar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

