ANM, estimări meteo pe patru săptămâni: Vremea va fi mai rece și va ploua mai mult Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarile meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani. Se pare ca temperaturile vor fi mai scazute decat cele obișnuite pentru aceasta perioada, mai ales in nord-vestul țarii și va ploua mai mult decat in ultimii ani. Ulterior, vremea se va incalzi pana la valorile normale. In saptamana 19-26 aprilie, temperaturile vor fi mai coborate decat cele obișnuite pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii, mi ales in regiunile nord-vestice. Va ploua mai mult decat media ultimilor ani in regiunile nord-vestice și in extremitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 12 aprilie – 10 mai 2021. In perioada minivacanței de Paște și de 1 Mai temperaturile medii vor fi ușor mai scazute decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. Saptamana 12 – 19 aprilie: Valorile termice vor fi mai coborate…

- Valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei, in urmatoarele patru saptamani (1 - 29 martie 2021), in timp ce precipitatiile vor fi deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de cele normale dupa jumatatea lunii martie, releva prognoza de specialitate, publicata de Administratia…

- Valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei, in urmatoarele patru saptamani (1 - 29 martie 2021), in timp ce precipitatiile vor fi deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de cele normale dupa jumatatea lunii martie, releva prognoza de specialitate, publicata de Administratia…

- Estimarile Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arata ca la sfarșitul lunii februarie vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In martie, temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale, potrivit estimarii ANM. Saptamana 22 februarie-1…

- Vremea se anunța mai rece decat de obicei in urmatoarele patru saptamani, anunța speciaștii de la Administrația Naționala de Meteorologie. Cel mai mult vor avea de suferit locuitorii din estul țarii. In saptamana 15-22 februarie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. In urmatoarele patru saptamani se vor inregistra temperaturi sub mediile normale in toata țara, dar mai ales in nord-est. In prima saptamana precipitațiile vor fi excedentare, apoi apropiate de normal.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Meteorologii anunța temperaturi mai mari decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. Vremea in perioada 8 – 15 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada,…

- Romanii se vor bucura in urmatoarele patru saptamani de temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, conform estimarilor meteorologilor. De asemenea, nivelul precipitaților va fi mai ridicat in urmatoarele doua saptamani. In saptamana 25 ianuarie-1 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate…