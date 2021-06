Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza speciala pentru București, valabila pana miercuri. Conform specialiștilor, in Capitala temperaturile vor fi mai reci fața de normalul acestei perioade. Cerul va fi noros, temporar va ploua și se vor inregistra cantitați de apa, in general, de 20…25…

- Se racește vremea in București. Locuitorii Capitalei au parte de temperaturi care vor scadea brusc de la 23 de grade la o minima de 9 grade. Alerta ANM: vine frigul in București in aceasta saptamana Conform Administrației Naționala de Meteorologie, pana vineri vor exista innorari, vant și precipitații…

- ANM a emis o avertizare meteo de ploi, descarcari electrice și vant pentru municipiul București. Meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme rea in Capitala, valabila de luni, de la ora 15.00. Potrivit Aministrației Naționale de Meteorologie (ANM), in București vor fi ploi, descarcari electrice…

- Vremea se va mentine deosebit de calda in Capitala, iar instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel in noaptea de sambata spre duminica (01/02 mai) vor fi perioade in care se vor semnala averse si descarcari electrice, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti elaborate…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…

- Vremea capricioasa din ultima perioada pare a se stabiliza in urmatoarele doua saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca temperaturile maxime vor depasi 20 de grade, dar acestea vor alterna cu perioade mai reci, de 12-15 grade. In Maramures, in prima parte a intervalului, temperatura…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru zona municipiului București. Avertizarea meteo de vreme deosebit de rece și ninsori este valabila in intervalul 10 martie ora 22.00 - 11 martie ora 8:00.