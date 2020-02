ANM anunță de mâine ninsori în trei sferturi de țară Administrația Naționala de Meteorologie a emis alerte de cod galben și cod portocaliu de vant, viscol și ninsori, care se extind in mai multe județe. Sursa foto – ANM Prima avertizare de cod galben incepe pe 4 februarie, la ora 13:00 și se incheie pe 5 februarie, la ora 08:00. In acest interval, sunt așteptate intensificari ale vantului, precipitații, ninsori și viscol, indeosebi la altitudinile mai mari de 1700 de metri. In zona de munte a județelor Cluj, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Nasaud și Caraș Severin vor fi precipitații abundente și se vor acumula local 40-50… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

