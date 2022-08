Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din acest weekend se anunța una frumoasa, cu șanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade Celsius.Conform meteorologilor, acest weekend se anunța unul cu temperaturi ridicate. De asemenea, șansele de precipitații sunt extrem de scazute in fiecare zi.Prognoza meteo in Cluj…

- Temperaturile se vor mentine ridicate pe parcursul urmatoarelor doua saptamani si ar putea aparea ploi de scurta durata si pe arii restranse aproape zilnic, in majoritatea regiunilor, conform prognozei pentru intervalul 25 iulie - 7 august, emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal atat in a doua parte a lunii iulie, cand un val puternic de canicula va lovi țara, cat și in primele doua saptamani din august, au anunțat marți meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, in perioada…

- Vremea va fi calda in intervalul 18 iulie – 31 iulie in toata țara, iar meteorologii anunța un nou val de canicula din 20 iulie. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi scazuta, potrivit prognozei publicate de ANM. In Transilvania, la inceput vor fi valori termice diurne apropiate de cele climatologic…

- VREMEA pana in 15 august: temperaturi mari și ploi puține. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, iar cantitațile de ploi vor fi reduse, in urmatoarea perioada. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza meteo…

- VREMEA in Romania, 27 iunie – 3 iulie: canicula, nopți tropicale, furtuni violente. Zonele vizate și prognoza pe zile, in țara Temperaturile urca pana la valori greu de suportat in aceasta saptamana, in țara. Sunt anunțate maxime pana la 37-38 grade Celsius, in special in partea de vest. Vor fi și furtuni,…

- Dupa zile intregi de ploi abundente, vara iși intra in sfarșit in drepturi in Romania. Prognoza meteo ANM pentru luna iunie arata un val de canicula in urmatoarele zile. Potrivit ANM, in perioada 10 iunie-20 iulie temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat normalul acestei perioade. Vine CANICULA…

- Temperaturile la finalul lunii mai vor fi ușor mai ridicate decat cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi deficitare. Și inceputul lunii iunie aduce vreme buna, potrivit prognozei pentru 4 saptamani, emise marți de Administrația Naționala de Meteorologie. 9 – 16 mai Valorile termice vor fi mai ridicate…