ANM a emis o avertizare de vreme rea! Ninsoare și vânt puternic în 9 județe, inclusiv în nordul Argeșului ANM a emis o avertizare de vreme rea! Ninsoare și vant puternic in 9 județe, inclusiv in nordul Argeșului. Administrația Naționala de Meteorologie e emis, vineri dimineața, mai multe avertizari nowcasting de vreme rea. In judetele Caras-Severin, Hunedoara, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Dambovita, Suceava si Neamt, la o altitudine mai mare de 1800 m meteorologii anunța intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații și ninsoare viscolita. Avertizarile sunt valabile pana la ora 10:00. Pentru județele Gorj, Bistrița-Nasaud,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

