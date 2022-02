ANIS: Ucraina are nevoie de sprijin imediat pentru securitatea cibernetică Inainte de reuniunea speciala a Consiliului European din seara zilei de 24 februarie, DIGITALEUROPE și unsprezece asociații TIC din Europa Centrala și de Est, din care face parte și ANIS, au emis urmatoarea declarație: „Noi, reprezentand 36.000 de companii digitale in Europa, de la tehnologie verde pana la furnizori de servicii de sanatate și securitate cibernetica, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul Ucrainei in fața actualei agresiuni ruse. Susținem pe deplin masurile pe care UE și aliații sai le iau pentru a evita alte varsari de sange. Dar sancțiunile nu sunt suficiente. Tehnologia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

