Animawings, companie aeriană fondată de Cristian Pandel, vrea să extindă flota cu două avioane Compania aeriana Animawings, fondata de Memento Group, controlat de omul de afaceri Cristian Pandel, vrea sa dubleze numarul de angajati pentru a putea opera alte doua avioane cu care va fi extinsa flota. In prezent, compania are un numar de 37 de angajati, iar flota pe care o detine este formata dintr-un singur avion de tip Airbus 320-200 de 174 locuri. Compania opereaza atat rute de zbor regulat, cat si zboruri charter catre Egipt, Turcia, Grecia, Spania, Bulgaria, Tunisia sau Maroc. Pentru toamna lui 2021, compania planuiește ca, impreuna cu turoperatorii romani, sa inceapa operarea de curse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

