Stiri pe aceeasi tema

- Un primar aflat la primul mandat si-a angajat fiul ca administrator public, a intrat in conflict de interese si a dat in judecata Agentia Nationala de Integritate. Alexandrina Raclariu, primarul comunei Cracaoani, judetul Neamt, care se afla pentru prima data in fruntea administratiei locale,…

- BUZOIANU VIOREL, viceprimarul comunei Cuza Voda și VLASCEANU VASILE, consilier local in cadrul C.L. al comunei Cuza Voda, au fost gasiți de Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ. In perioada exercitarii mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, BUZOIANU VIOREL a participat…

- Agentia Nationala de Integritate, o instituție din ce in ce mai inutila din cauza lentorii cu care acționeaza, a publicat astazi, 28 decembrie o lista cu 26 de alesi locali pe care-i considera ca se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese. Printre cei 26 de alesi locali se numara…

- Razvan Timofciuc, consilierul local din partea USR, este acuzat de catre Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese administrative. Mai exact, Timofciuc a participat la deliberarea si adoptarea a doua hotarari prin care sotia sa a ajuns in Consiliul de Administratie al Colegiului National…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese in cazul Liliei Pogolșa, directorul interimar al Institutului de Științe ale Educației, care a deținut anterior și funcția de Ministru al Educației. Procedura de control a fost inițiata de inspectorul de integritate in iulie…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) informeaza ca persoanele responsabile care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese trebuie sa se inroleze cat mai curand in platforma e-DAI, obtinand un cont specific, ulterior avand obligatia de a inrola in acest…

- Medicul chirurg Mihai Ionac, fost sef al Sectiei de Chirurgie Vasculara de la Spitalul Judetean Timisoara, a dat in judecata Agentia Nationala de Integritate, cerand anularea raportului prin care care a fost declarat in conflict de interese.

- Afacerile pe care le au asociațiile de crescatori de animale, cu primariile din mediul rural sunt arhicunoscute și-au ajuns inclusiv la urechile celor de la Agenția Naționala de Integritate. Inspectorii ANI au constatat ca aleșii locali care controleaza asociațiile de crescatori de animale nu se feresc…