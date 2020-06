Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, marti, ca actualul director general al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Simona Parvu, s-a aflat in incompatibilitate. Aceasta a detinut, simultan, functia de sef serviciu la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, marti, ca actualul director general al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Simona Parvu, s-a aflat in incompatibilitate. Aceasta a detinut, simultan, functia de sef serviciu la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii…

- Un fost consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Oarja a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Este vorba de Sonia Carmen Moga, care, „in perioada 25 iunie 2016 – 08 februarie 2019, a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea…

- Mai multi primari si consilieri locali au fost descoperiti in stare de incompatibilitate si conflict de interese administrativ de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 9 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 2 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. MOLDOVAN CRISTIAN…

- Este vorba de un fost manager de spital, un șef de secție, un farmacist șef și de i persoana cu funcție de conducere in Ministerul Sanatații. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat azi ca a efectuat o serie de investigații specifice in cazul unor persoane care au indeplinit funcții de conducere…

- Propunerea legislativa adoptata marti, 31 martie, de plenul Senatului si transmisa Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, referitoare la completarea Codului Administrativ, prin care se propune reglementarea unei interdictii in cazul candidatilor la alegerile locale precum si in cazul alesilor…

- Potrivit proiectului, "invalidarea alegerii primarului se poate pronunta si in cazul in care se constata ca a savarsit fapte care au determinat existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate,…