Angoasa supraviețuitorilor Covid Dintr-o data, la trei zile dupa ce a dat rezultate pozitive la Covid-19, „totul avea gust de carton”: Elizabeth Medina, 38 de ani, a pierdut gustul și mirosul la inceputul pandemiei, in martie 2020. Un an mai tarziu, ea se gasește in aceeași situație. Aceasta mama a doi copii, consilier școlar in New York, a […] The post Angoasa supraviețuitorilor Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a amanat cea de-a 78-a ediție a premiilor Globurile de Aur cu aproape doua luni. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc, pentru prima oara, pe ambele coaste, Amy Poehler gazduind gala de la Los Angeles și Tina Fey pe cea de la New York. A... The post Globurile de Aur 2021…

- O chelnerița din New York susține ca patronul restaurantului in care lucra a dat-o afara, pe motiv ca aceasta nu voia sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Tanara a explicat de ce nu a vrut sa se imunizeze, insa pentru șeful ei, nimic nu a mai contat.

- Jennifer Gates, in varsta de 24 de ani, studenta la Medicina in New York, a anunțat pe Instagram ca s-a vaccinat cu prima doza de vaccin. Fiica miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, s-a vaccinat impotriva COVID-19 și, intr-o postare pe contul sau de Instagram, a ținut sa mulțumeasca oamenilor…

- Jennifer Gates, fiica miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, s-a vaccinat impotriva COVID-19. Intr-o postare pe contul sau de Instagram, Jennifer a ținut sa mulțumeasca oamenilor de știința și medicilor pentru eforturile lor dar a facut și o gluma pentru internauții conspiraționiști, spunand…

- Cea mai periculoasa boala cronica in cazul infecției COVID-19. Riscul de deces este uriaș ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 In cadrul unui studiu, cercetatorii au analizat datele medicale ale pacienților…

- Printre statele afectate de ninsoarea abundenta se numara Pennsylvania, New York, New Jersey sau Connecticut. Autoritațile au anunțat ca este de așteptat ca stratul de zapada sa ajunga la peste o jumatate de metru. Multe centre de vaccinare impotriva COVID-19 au fost inchise, conform Mediafax . De asemenea,…

- Nouriel Roubini, 62 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti economisti ai lumii. Profesor la Scoala de Afaceri Stern din New York, e unul dintre putinii oameni care au prezis spargerea bulei imobiliare din SUA si criza financiara din 2008 rezultata in urma ei. S-a numarat totodata si printre cei…

- Seth Curry, jucatorul echipei Philadelphia 76ers, absent la meciul cu Brooklyn Nets (109-122), disputat joi seara in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a fost testat pozitiv la Covid-19, obligand echipa sa intre in carantina imediat, la New York, a anuntat presa americana, citata de…