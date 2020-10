Stiri pe aceeasi tema

- Angelica Marin, 18 ani, și Samariteanca Bucureștean, 24 de ani, au fost condamnate vineri de catre o instanța din Birmingham pentru furt, dupa ce au sustras de mai multe ori parfumuri in valoare de 4.000 de euro. Una dintre ele s-a aratat șocata de sentința, spunand ca nu știa ca furtul este o infracțiune,…

- O romanca stabilita in Anglia a fost prinsa de autoritați in timp ce fura parfumuri in valoare de 4.000 de euro impreuna cu o prietena de-a ei. Raspunsul dat de femeie i-a șocat pe polițiști.

- Aurora Iacomi este o romanca in varsta de 32 de ani, care lucra in calitate de agent de curațenie in Anglia. Ea a fost condamnata ieri, 23 septembrie, la inchisoare pentru ca a pus detergent in cafeaua șefei sale, din „razbunare”, scrie BBC, citata de Digi24.Aurora Iacomi a susținut in timpul procesului…

- Dispozitivul a fost pus deja in vanzare. Prima companie care l-a folosit a reușit sa opreasca raspandirea virusului printre angajati, fara sa opreasca activitatea. Cu ajutorul functiei Bloetooth si a undelor radio, aparatul electronic delimiteaza o zona de siguranța de doi metri in jurul celui care…

- O tanara de 21 de ani din Texas a renunțat la job și a inceput sa posteze filmari cu ea in timp ce imita un caine, pe OnlyFans. Jenna Philips se filmeaza cand consuma mancare pentru caini și alearga dupa jucarii, pentru fanii ei care o platesc, scrie Daily Star. „Ma simt ca un caine.... View Article

- Preturile la cartofi, combustibili si servicii de telefonie au scazut in august. Potrivit datelor INS, preturile la serviciile de transport aerian au crescut cu 9,95% in luna august a acestui an, fata de iulie 2020, respectiv cu 28,64% in comparatie cu luna decembrie a anului trecut. Serviciile de telefonie…

- Cum sa depașești obstacolele creative și sa finalizezi un material promițator, abandonat intr-un sertar timp suficient de indelungat incat sa fie uitat? DROWN este al doilea material lansat de Banding in pandemia generata de Covid-19, creație a producatorului maghiar de muzica electronica OIEE și duo-ul…

- Ieri, la punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, cu doar cateva ore inainte de intrarea in vigoare a masurii care prevede obligativitatea acestor documente, se vindeau cu 30-40 de euro acte false pentru test negativ la COVID-19, scrie presa greaca. Verificari in zona de frontiera au scos…