- Guvernul britanic a anunțat ca alegerile locale din Anglia vor fi amanate pentru un an, din cauza focarului de coronavirus, transmite BBC.Decizia vine dupa ce Comisia Electorala a declarat joi ca alegerile ar trebui sa intarzie pana la toamna pentru a „atenua” impactul virusului. Alegerile…

- Codul Administrativ, adoptat de Guvernul Dancila prin ordonanta de urgenta, prevede o solutie legala pentru amanarea alegerilor locale. Premierul Ludovic Orban i-a chemat la discutii pe liderii partidelor parlamentare pentru a stabili calendarul electoral. Scrutinul depinde insa de raspandirea Coronavirusului.…

- Reprezentantii unui spital din Marea Britanie au anuntat ca sunt in pericol sa ramana fara gel dezinfectant din cauza rudelor pacientilor care... The post Un spital din Marea Britanie ramane fara gel dezinfectant, furat de rudele pacientilor din cauza coronavirusului appeared first on Renasterea banateana…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, duminica seara, ca alegerile locale ar trebui amanate pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus. „In toate țarile se iau masuri a de a anula...

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu propune amanarea alegerilor locale „pana dupa stingerea crizei provocate de coronavirus“, considerand ca acesta ar fi un gest de responsabilitate. In ceea ce priveste alegerile anticipate, dorite de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, liderul ALDE afirma ca, in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, duminica seara, ca alegerile locale ar trebui amanate pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus. „In toate țarile se iau masuri a de a anula intalnirile publice, iar noi ne gandim la alegeri anticipate”, a spus liderul ALDE.Președintele…

- Numarul de cazuri de persoane infectate cu Coronovarus in Italia este in crestere, motiv pentru care premierul Giuseppe Conte a anuntat amanarea tuturor evenimentelor sportive in regiunile Veneto si Lombardia.

- Un turneu preolimpic de baschet feminin, programat initial in China, la Foshan, a fost delocalizat in Serbia, din cauza epidemiei de pneumonie virala.FIBA a anuntat ca turneul programat in perioada 6-9 februarie la Foshan a fost relocalizat la Belgrad, pentru ca "securitatea jucatoarelor sia…