Celebra actrița Angelina Jolie a vorbit, intr-un interviu, despre tragedia de pe platoul de filmare al filmului „Rust”, unde Alec Baldwin a impușcat, mortal, o colega. Angelina Jolie, care a lucrat de foarte multe ori cu arme pe platourile de filmare, atat ca actor, cat și ca regizor, a declarat ca urmeaza „proceduri care trebuie luate foarte in serios”, atunci cand a fost intrebata despre incidentul armat de pe platourile filmului “Rust”. „Intotdeauna am fost foarte atenta, pentru ca a trebuit sa lucrez de multe ori cu armele. Felul in care lucrez sau verific atunci cand regizez, totul ține…