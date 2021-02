Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele auto se petrec din mai multe motive, dar de cele mai multe ori este implicat factorul uman. Cu alte cuvinte, erorile pe care le face omul din spatele volanului conduc aproape intotdeauna la un incident sau cresc foarte mult riscul producerii unuia. Organizațiile care studiaza siguranța la…

- Connect-R și-a luat fanii prin surprindere cu cateva postari de colecție pe rețelele de socializare, inca din perioada cand se afla la inceput de cariera. Admiratorii au fost incantați de ipostaza in care s-a afișat acesta și abia l-au recunoscut.

- Andreea Marin parca se arata nostalgica dupa tinerețea sa. Zana a rascolit, din nou, prin rafturile cu amintiri și ne-a facut o noua surpriza. Doar e specialitatea ei, nu-i așa? Prezentatoarea rememoreaza cu placere primii pași ai sai in lumea televiziunii, iar astazi, a scos la iveala o noua fotografie…

Inceputul unei noi vieti, departe de familie si de prieteni, nu este niciodata usor, mai ales pentru ca si sa te intretii singur poate fi dificil. De aceea, majoritatea persoanelor care se muta...

- 25 de medici si-au pierdut viata de la inceputul pandemiei Foto arhiva: Atena Teognoste Din ce în ce mai multi medici mor în toata tara, din cauza noului coronavirus. În judetul Satu Mare, de exemplu, trei doctori si-au pierdut viata în ultimele luni. Foarte…

- Liviu Varciu a postat pe contul sau de Instagram o imagine de pe vremea cand stilurile vestimentare erau altele fața de acum. Cu ironie, concurentul de la Te cunosc de undeva! și-a evidențiat papucii pe care ii purta atunci.

- Inceputul anilor `90 este cunoscut pentru creșterea uriașa a numarului de infecții cu virusul HIV, la nivel mondial, dar și in Romania. Atunci, Romania se numara printre țarile cu cel mai mare numar de persoane infectate și era codașa in batalia cu acest virus. Mii de copii au fost infecțati in urma…

- Sanatatea și bunastarea in viata o percepem diferit. Aceasta este povestea unei persoane. In zilele noastre, trendurile stilului de viața sunt de ordinul zecilor sau sutelor. Cu mult inapoi la sfarșitul secolului, totuși, vegetarianismul era inca rezervat mai ales hipster-ilor și altor „extremiști".Aceștia…