- Scrutinul intern pentru desemnarea liderului Uniunii Crestin-Democrate (CDU) nu va stabili in mod automat candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei, in contextul in care nu este exclusa desemnarea pentru aceasta functie a liderului Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Markus Soder. Friedrich…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, le-a declarat parlamentarilor din partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), ca se asteapta la prelungirea pana la inceputul lui aprilie a restrictiilor de circulatie impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus, scrie marti cotidianul Bild, preluat de…

- Succesorul Angelei Merkel la conducerea CDU, Uniunea Crestin Democrata din Germania, dupa episodul intermezzo cu Annegret Kramp-Karrenbauer din 2018 pana in februarie - cand s-a retras pe fondul scaderii increderii publice - va fi desemnat vineri, 15 ianuarie, intr-o competitie cu trei candidati, in…

- Armata rusa a acuzat-o vineri pe Annegret Kramp-Karrenbauer, ministrul german al apararii, ca s-a comportat ca un scolar atunci cand a spus in aceasta saptamana ca Germania trebuie sa aiba "o pozitie de forta" fata de Rusia, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Kramp-Karrenbauer s-a comportat…

- Guvernul german a propus miercuri ca viitoarele alegeri parlamentare federale, in urma carora va fi desemnat succesorul Angelei Merkel in functia de cancelar, sa aiba loc la data de 26 septembrie 2021, informeaza AFP. Propunerea, inaintata in sedinta de guvern, trebuie aprobata oficial de presedintele…

- Comitetul executiv al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, a decis sa amane congresul formatiunii, prevazut initial pentru 4 decembrie, au declarat luni surse CDU pentru Reuters. Membrii comitetului executiv au votat in unanimitate in favoarea unei…

- CHIȘINAU, 22 oct – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a acuzat pe ministrul german al Apararii de imixtiune in alegerile parlamentare din Republica Moldova. ”Susținerea de catre un ministru german a candidaturii Maiei Sandu in alegerile prezidențiale din Moldova reprezinta o imixtiune…