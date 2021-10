Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul german in China, Jan Hecker, a murit brusc la varsta de 54 de ani, dupa doar cateva saptamani de cand preluase mandatul, potrivit unui comunicat postat luni pe site-ul Ambasadei germane din China. Anterior preluarii funcției de ambasador la Beijing la 24 august, Jan Hecker a ocupat funcția…

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a amanat vizita in Israel prevazuta sa aiba loc in perioada 28-30 august, din cauza "situatiei actuale din Afganistan", a anuntat joi purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, informeaza AFP. Decizia a fost luata dupa o consultare cu premierul…

- Cancelarul german Angela Merkel a pledat, la Moscova, pentru continuarea dialogului cu Rusia, in pofida ”dezacordurilor profunde”. Vizita este parte a turneului de adio al liderului creștin-democraților germani, care se va retrage din prima linie a politicii in septembrie, dupa aproape 16 ani de guvernare.…

- Principalele mijloace de comunicare in masa din Germania i-au cerut luni cancelarului Angela Merkel si sefului diplomatiei Heiko Maas, prin intermediul unei scrisori deschise, ''sa-i salveze'' pe colaboratorii lor din Afganistan printr-o prelungire a vizelor in regim de urgenta, transmite…

- Premierul israelian Naftali Bennett l-a numit pe generalul de brigada în retragere, Michael Herzog, ca nou ambasador al Israelului în Statele Unite, a declarat vineri biroul șefului statului, potrivit AFP.Michael Herzog, în vârsta de 69 de ani, este fratele președintelui…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…