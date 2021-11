Stiri pe aceeasi tema

- Situatia legata de cazurile de COVID-19 este „dramatica” in Germania, a recunoscut miercuri Angela Merkel. Cancelarul german a cerut o accelerare a distribuirii dozelor de suprarapel (booster) si i-a indemnat pe cei sceptici cu privire la vaccinare sa-si revizuiasca opinia.

- Avertismentul OMS de acum cateva saptamani ca Europa este din nou centrul pandemiei a fost și astazi susținut de cifre dramatice. Ungaria, Cehia sau Germania au raportat cele mai multe infectari de la debutul pandemiei.

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Germania a inregistrat joi 33.949 de noi infectari in ultimele 24 de ore. Este cel mai ridicat bilanț COVID pe care autoritațile germane il anunța, in vreme ce medicii anunța ca se constata ”deja o presiune masiva” (in spitale, transmite AFP, preluand cifrele comunicate de Institutul Robert Koch, citata…