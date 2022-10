Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat, joi, ca "nu regreta cursul" pe care Guvernul ei l-a urmat referitor la politica energetica si Rusia in perioada mandatelor sale, despre care criticii spun ca a lasat cea mai mare economie a Europei prea dependenta de gazul rusesc. Ea a declarat ca "intotdeauna…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a sustinut joi ca nu are niciun regret in legatura cu politica energetica pe care a dus-o in cei 16 ani cat s-a aflat la putere si cand a plasat Rusia drept unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze, relateaza France Presse si Reuters."Din perspectiva epocii,…

- Germania a beneficiat, cel puțin in ultimii 25 de ani, de contracte avantajoase cu Rusia la gaze naturale și alte hidrocarburi, politica intens promovata de fostul cancelar Angela Merkel. Ea declara ca „in epoca ei era de ințeles” o astfel de orientare. “Din perspectiva epocii, era foarte rational…

- ”Preturile trebuie sa scada (…). Guvernul german va face totul pentru a le face sa scada”, atat pentru gospodarii, cat si pentru intreprinderi, a anuntat Olaf Scholz intr-o conferinta de presa, la Berlin, la finalul unor negocieri guvernamentale pe tema unui nou plan de sustinere a puterii de cumparare.…

- Tarile occidentale sunt vinovate de ”provocare” fata de Rusia, a declarat miercuri, 7 septembrie, la Belgrad, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP și Agerpres . „Pot spune foarte deschis ca nu gasesc ca actuala atitudine a Occidentului (…) este cea buna. Occidentul duce o politica…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- “Suntem bine pregatiti sa rezistam utilizarii extreme de catre Rusia a armei gazului”, a declarat el reporterilor in marja forumului economic organizat de Casa Europeana – Ambrosetti la Cernobbio, pe Lacul Como. “Nu ne este frica de deciziile lui Putin, le cerem rusilor sa respecte contractele, dar…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…