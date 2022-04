Angela Merkel. De la copilăria sub amenințarea Stasi, la prima…

Acum cațiva ani, foarte puțini de altfel, mulți dintre noi nu concepeam politica lumii fara ca aceasta sa fie privita de ochiul critic al cancelarului german Angela Merkel. Cand și-a anunțat prima data retragerea de pe scena politica, au fost o mulțime de voci care susțineau ca nu este decat o vorba in vant deoarece, sincer, o Europa fara Angela Merkel parea un handicap. Femeia care a condusa Germania atata amar de vreme, idolatrizata in aceeași masura in care a fost temuta de marii lideri ai lumi, parea ca nu se poate retrage. Cu toate acestea a renunțat la a mai candida la funcția de cancelar…