Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a sustinut luni necesitatea NATO, dupa critici din SUA si Franta la adresa Aliantei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca NATO este pe cale sa dispara - el a folosit chiar termenul "moarte cerebrala", iar…

- "In pofida tuturor vartejurilor din ultimele saptamani, apreciez ca NATO s-a dovedit a fi remarcabila ca ecran protector al libertatii", a declarat Von der Leyen intr-un discurs rostit la Berlin in ajunul celei de-a 30-a aniversari a caderii Zidului. "Istoria Europei nu poate fi povestita…

- Cancelarul german Angela Merkel a calificat drept "drastice" comentariile lui Macron, iar joi Mike Pompeo a afirmat ca NATO este probabil una dintre cele mai importante aliante "din istoria documentata", noteaza Reuters. Totusi, vineri, secretarul de stat american a subliniat ca NATO trebuie…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu este de acord cu afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind NATO, considerand ca acesta a folosit ''termeni radicali'' cand a sustinut ca "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrala a NATO", transmit joi AFP si Reuters.''Eu nu cred…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a indemnat miercuri pe europeni la ”unitate”, dupa ce Londra si-a prezentat ”compromisul”, menit sa evite un Brexit fara acord (”no deal”), relateaza AFP, potrivit news.ro.”Este foarte important ca noi sa ramanem uniti” in cadrul Uniunii Europene (UE) cu 27…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat miercuri ca partenerii europeni trebuie sa ramana uniti in fata noului compromis propus de Londra si menit sa evite un Brexit fara acord, informeaza AFP. "Este foarte important pentru noi sa ramanem uniti" la nivelul celor 27 de membri ai Uniunii…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel marti la revenirea la acordul international care limiteaza activitatile nucleare ale Iranului, spunand ca este singura cale de a aplana tensiunile din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Suntem de parere ca acordul pentru a…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita in China, a declarat sambata ca protectia climei este o problema globala si a cerut comunitatii internationale sa ia masuri, informeaza dpa. Intr-un discurs rostit in prezenta studentilor chinezi de la Universitatea Huazhong din orasul Wuhan, Merkel…