Stiri pe aceeasi tema

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Sute de refugiati au ajuns la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. The post Asaltul refugiaților: Grecia si Bulgaria intaresc paza la frontiera cu Turcia appeared first on Renasterea banateana…

- Turcia incerca sa determine UE sa puna presiune pe Rusia și Siria prin deschiderea rutei de migrație catre Europa. Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters. In cursul noptii, presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters. Kremlinul a mai precizat ca vizita Angelei Merkel…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Reuters…