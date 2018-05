”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.



Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat decizia de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si ca SUA vor reactiva sanctiunile contra Iranului, potrivit Mediafax.



Marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania) au semnat in 2015 un acord…