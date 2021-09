Angela Gheorghiu își lansează astăzi autobiografia. Își așteaptă admiratorii diseară, la Teatrul Odeon Angela Gheorghiu iși lanseaza astazi, in Romana, primul sau volum biografic, ”O viața pentru arta”. Evenimentul va avea loc la Sala Majestic a Teatrului Odeon, incepand cu ora 19.00, lansarea fiind urmata de o serie de autografe. Personalitate marcanta a scenei lirice pe plan mondial, dupa trei ani, cartea sopranei a fost tradusa și in limba romana. Alcatuita dintr-un lung interviu luat de Jon Tolansky aceasta biografie autorizata a superstarului internațional de opera acopera viața și cariera artistei de la anii copilariei petrecuti in Romania comunista la debutul spectaculos de la Covent Garden… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

