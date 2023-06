Stiri pe aceeasi tema

- Campion mondial cu Argentina, Angel Di Maria, 35 de ani, sufera la Juventus. Sud-americanul a intrat intr-un schimb dur de replici cu un fan radical bianconero, care l-a insultat pe social media. Transferat gratis in vara lui 2022, de la Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a descoperit un club mare,…

- Jack Grealish a stabilit un record in Manchester City – Real Madrid 4-0. Mijlocasul englez a creat 35 de ocazii de gol in acest sezon de Liga Campionilor, cele mai multe realizate de un britanic din 2003-2004 incoace. Jack Grealish a jucat in 12 meciuri pentru City in acest sezon de Liga Campionilor.…

- Manchester City – Arsenal 4-1! „Cetațenii” lui Pep Guardiola, victorie importanta in lupta la titlu. Inter a trecut de Juventus și s-a calificat in finala Cupei Italiei. Manchester City s-a dovedit a fi prea puternica pentru Arsenal. „Tunarii” aveau nevoie de victorie pe Etihad pentru a ramane la mana…

- Chelsea – Real Madrid 0-2 si Napoli – AC Milan 1-1, in returul sferturilor UEFA Champions League. Rodrygo a marcat o „dubla” pentru madrileni. De cealalta parte, trupa lui Stefano Pioli a revenit in semifinalele celei mai importante competitii inter-cluburi din Europa dupa 16 ani. Ambele partide au…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…

- Razvan Marin a facut un anunt urias inainte de Romania – Belarus. Mijlocasul lui Empoli spune ca a simtit ca actuala generatie a nationalei Romaniei poate ajunge la Campionatul European din 2024. Razvan Marin e mai decis ca niciodata sa lupte pentru primul turneu final din cariera, cu nationala de seniori…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu și ceilalți „tricolori” au devenit imuni la critici. Jucatorii lui Edi Iordanescu se concentreaza doar pe munca depusa la echipa naționala și au singur vis: calificarea la EURO 2024. Stanciu a devenit noul lider din vestiarul naționalei Romaniei. Mijlocașul…

- Alexandru Bota a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1. Mijlocașul lui U Cluj a scris istorie in fotbalul romanesc, in meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a sezonului regular. Varul lui Olimpiu Moruțan a intrat intr-un top select, condus de legendarul Nicolae Dobrin. Alexandru…