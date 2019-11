„Angajatul lunii” la RATBV: a returnat peste 4.000 de euro uitați în troleibuz Incepand din anul 2017, in fiecare luna, opt dintre cei mai buni și implicați angajați ai RATBV S.A. sunt desemnați ”angajatul lunii” și primesc un premiu pentru felul in care ințeleg sa-și indeplineasca sarcinile de serviciu. O suma de bani cu titlu simbolic, o diploma și posibilitatea de a fi apreciat de restul colegilor reprezinta pentru mulți dintre angajații societații de transport public din Brașov o modalitate de motivare. Insa, nu de puține ori, in ”spatele” nominalizarii și recompensarii stau intamplari sau gesturi care merita sa fie cunoscute și apreciate și in afara firmei. Alexandru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

