- Circle detine 3,3 miliarde de dolari din rezervele sale de 40 de miliarde de dolari in USDC la banca prabusita Silicon Valley Bank, a declarat compania intr-un tweet, vineri. Moneda a pierdut paritatea cu dolarul si a scazut pana la 0,88 pentru un dolar, sambata, potrivit CoinGecko. USDC si-a revenit…

- La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la…

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…

- La cateva zile distanța de cand a caștigat 2 miliarde de dolari, un barbat din California nu a mai stat pe ganduri, așa ca și-a achiziționat o casa in Hollywood Hills, in valoare de 25 de milioane de dolari.

- Cel mai proaspat miliardar din California, Edwin Castro, barbatul care a caștigat jackpotul de peste 2 miliarde de dolari la loteria Powerball, cel mai mare premiu din toate timpurile, a ieșit la cumparaturi. Astfel, la o luna dupa ce și-a incasat caștigul, el și-a achiziționat o vila de 25,5 milioane…

- Elon Musk incearca sa reduca cheltuielile la Twitter cat mai aproape de zero, in timp ce averea sa personala se micsoreaza – iar acest lucru se pare ca a inclus si intarzierea platii chiriei pentru unele din birourile companiei. Twitter datoreaza 136.260 de dolari pentru chiria neplatita pentru birourile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va permite angajatilor sa lucreze de acasa 110 zile pe an, aproximativ jumatate din timp, transmite Bloomberg. Reglementarea, care va intra in vigoare la 1 ianuarie, permite ca zece zile luna angajatii sa lucreze de la distanta. Este mai strict decat actualul sistem,…

- Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3%, iar marti si-au continuat evolutia descendenta cu un declin de peste 2%, atingand cel mai redus nivel din noiembrie 2020, de 161,74 dolari pe baril. Valoarea actiunilor Tesla a scazut cu peste jumatate in acest an, declinul fiind accelerat…