Angajaţii INS protestează în faţa sediului PSD Angajatii Institutului National de Statistica (INS) picheteaza miercuri sediul Partidului Social Democrat, cu scopul sensibilizarii decidentilor politici asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii, pentru stoparea discriminarilor salariale pentru familia ocupationala Administratie si pentru aplicarea majorarilor salariale conform legii salarizarii, potrivit unui comunicat remis de CNS Cartel “ALFA”. Cei 1.600 de statisticieni angajati la nivel national nu solicita venituri suplimentare, ci doar respectarea Legii 153/2017, lege care reglementeaza in mod expres ca pana in anul 2022 sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

