- Presedintele Aliantei Nationale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX, Vasile Marica, a anuntat ca 15.000 de persoane protesteaza joi, la nivel national, nemultumite de masurile cuprinse in proiectul de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare si a precizat ca acestea afecteaza 22.000 de angajati…

- Vasile Marica a declarat, joi, ca, daca sistemul nu va profesionalizat si digitalizat, nu vor fi niciodata bani la buget. “Dansii cum vor sa faca e cam asa: cumulam doua functii de sef birou si seful decide cine ramane. Lucrul asta nu se poate, vom castiga in instanta, pe de o parte si de cealalta parte,…

- Mesaj dur transmis de sindicaliștii de la Finanțe, dupa protestele din minister, care s-au extins la nivel național.Statul finanțistului este prioritate strategica, susțin sindicaliștii, care acuza Guvernul de lipsa de respect. "Manifestarile ad-hoc ale finanțiștilor de astazi, 10 august 2023,…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. Conform acestei OUG, toate masurile trebuie puse in aplicare pana la 1 ianuarie 2024, iar in urma reorganizarii foarte mulți șefi vor disparea. De asemenea, OUG conține…

- Pana in 31 august, Guvernul va veni cu o ordonanța de urgența, prin care se schimba sistemul de control și de autorizare a centrelor de asistența sociala, astfel spun autoritațile ca se inchide in primul rand capitolul de abuz și de pierderi de vieți omenești, pentru ca despre asta vorbim. Premierul…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2023, de 1.277.054, cu 470 mai multe comparativ cu luna precedenta, 63,88% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

