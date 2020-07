Angajații firmelor a căror activitate este suspendată ca urmare a unor cazuri de coronavirus vor primi indemnizație de șomaj Salariații companiilor care iși intrerup activitatea ca urmare a unor decizii administrative ale autoritaților locale, in urma apariției unor cazuri de coronavirus la aceste firme, vor beneficia de indemnizație de șomaj tehnic, repzentand 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. Masura a fost adoptata de Executiv prin […] Articolul Angajații firmelor a caror activitate este suspendata ca urmare a unor cazuri de coronavirus vor primi indemnizație de șomaj apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii care isi intrerup activitatea daca apar cazuri confirmate cu COVID-19 in firma vor primi indemnizatie de somaj tehnic. Masura se aplica tuturor angajatilor, cu exceptia celor aflati in concediu medical, anunța MEDIAFAX.Firmele cu angajati confirmati pozitiv cu coronavirus care trebuie…

- Pana astazi, 29 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate in Argeș, potrivit raportarii Institutului Național…

- Alte 315 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns, astazi, la 24.045. Este a cincea zi la rand in care numarul de noi cazuri raportate depașește 300. De asemenea, in ultima zi au fost inregistrate 12 decese. In județul…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Angajati de la sectiile Presaj si Mecanica de la uzina Dacia din Mioveni intra in somaj tehnic in perioada 2-30 iunie, din cauza lipsei comenzilor. Compania declara ca activitatea este adaptata cererii comerciale. Masura vine la nici o luna de zile de cand in fabrica a fost reluata integral activitatea.…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana la incheierea starii de urgența instituite pe teritoriul Romaniei, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.304 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 238 persoane aflate in carantina au parasit locația…