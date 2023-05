Angajaţii ENEL au ieşit în stradă din cauza salariilor Aproximativ 300 de angajati ai ENEL Muntenia au pichetat astazi sediul companiei situat pe bulevardul Mircea Voda din Bucuresti. Angajații au protestat fata de nivelul salarial si de conditiile istovitoare de munca. Conform protestatarilor, pichetarea va continua si in urmatoarele doua zile, atat in Capitala, cat si la sediile ENEL din Dobrogea si Banat. In cazul in patronatul ENEL nu va ajunge la un acord cu salariatii, acestia din urma sunt decisi sa declanseze greva generala, fapt ce va afecta intregul sistem energetic din zonele unde italienii au sucursale. Una dintre revendicarile angajatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat sambata la summitul marilor economii din Grupul celor 7 (G7) ca statul prezinta interes pentru a finanța cu 4 miliarde de dolari proiectul reactoarelor nucleare mici din Romania.

- PPC a semnat recent un acord cu Fondul Proprietatea pentru achiziționarea tuturor participațiilor deținute de acesta in companiile Enel din Romania: E-Distribuție Muntenia S.A. (12%), E-Distribuție Dobrogea S.A. (24,1%), E-Distribuție Banat S.A. (24,1%), Enel Energie Muntenia S.A. (12%) și Enel Energie…

- Grecii de la PPC semneaza un acord cu Fondul Proprietatea privind achizitia pachetelor de actiuni minoritare din companiile detinute de Enel in Romania, E-Distributie Muntenia, Enel Energie Muntenia, E-Distributie Dobrogea, E-Distributie Banat si Enel Energie, tranzactia ridicandu-se la 650 de milioane…

- Fondul Proprietatea a vandut catre grupul elen Public Power Corporation SA participatiile minoritare pe care le detinea la companiile Enel din Romania pentru 650 milioane de lei, informeaza FP printr-un comunicat transmis joi Bursei de la Bucuresti."Franklin Templeton International Services SRL,…

- Meteorologii au prelungit luni, 17 aprilie, avertizarea de ploi și intensificari ale vantului, valabila pentru toata țara, pana miercuri, la ora 10:00. Incepand de luni, ora 12:00, si pana miercuri, ora 10:00, Romania se afla sub o avertizare de ploi si intensificari ale vantului. „Temporar va ploua…

- Iasul a depasit pragul de un miliard de lei fond de salarii platite angajatilor de firmele care au sediul in judetul nostru, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), consultate de „Ziarul de Iasi". Chiar si asa ramane mult in urma altor judete. In Cluj, de exemplu, valoarea…

- Grupul italian Enel pleaca din Romania dupa ce a semnat un acord de vanare a participațiilor deținute in Romania catre firma greaca Public Power Corporation S.A. (“PPC”). Tranzacția are o valoare de 1,26 miliarde euro.Enel S.p.A. (“Enel”) a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A.…

- Grupul italian Enel S.p.A. a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre Grupul Enel in Romania.Acordul prevede plata de catre PPC a unei sume totale de aproximativ 1,26 miliarde de euro, ceea ce evalueaza societatile…