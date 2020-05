Salariatii din centrele rezidentiale, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, sunt sanatosi, iar beneficiarii nostri sunt in siguranta! 143 de angajati, care au grija de adultii si copiii, cu sau fara dizabilitati, au fost testati pentru Covid-19, in zilele de 19 si 20 mai, iar toate rezultatele au iesit […]