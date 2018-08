Angajatii de la metrou picheteaza Ministerul Transporturilor Circa 400 de sindicalisti USLM - salariati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou picheteaza luni, intre orele 12:00 si 14:00, Ministerul Transporturilor.



Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august, protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar, conform unui comunicat al sindicatului remis luni.



