- Inghetarea salariilor angajatilor Institutului National de Statistica (INS) in anul curent, prin neaplicarea majorarilor prevazute in legea salarizarii, reprezinta o taiere a salariilor acestora, in anul in care angajatii INS vor participa la realizarea recensamantului populatiei, a declarat, joi,…

- Este protest chiar la aceasta ora in fata Institutului National de Statistica (INS) din Bucuresti. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca salarii le-au fost inghetate in acest an. In plus, acestia nu se mai descurca din cauza valului de scumpiri din ultima perioada. In prezent, in fata institutiei sunt…

- Cateva zeci de angajati din compartimentele tehnico—administrative de la Spitalului Clinic Judetean de Urgența Galati, de la infirmiere și brancardieri sau muncitori la ingineri sau contabili și juriști, au intrerupt lucrul și au protestat in curtea spitalului, nemulțumiți ca nu le-au fost majorate…

- Angajatii din institutiile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale organizeaza, joi, incepand cu ora 12:00, o actiune de protest in Piata Victoriei, nemultumiti de practica Guvernului de a nu respecta Legea salarizarii, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de Federatia Sindicatelor…

- Sindicalistii din invatamant cer o crestere salariala de 16-, de la 1 ianuarie, stipulata prin lege. In caz contrar, acestia ameninta cu ample actiuni de protest. Sindicatele din invatamant au protestat ieri in fata Prefecturii Iasi, cerandu-si majorarile salariale stipulate de Lege. Cadrele didactice…

- Angajații din poliție, penitenciare și militarii rezerviști declanșeaza proteste naționale. Joi, de la ora 12:00, vor fi mișcari de protest la București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Participanții se vor aduna in fața sediului Guvernului și la prefecturi. Incepand cu data de 23.12.2021, ora 12:00,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost informat in legatura cu problemele angajaților Complexului Energetic Oltenia, generate de neaplicarea Legii 197 din 2021. Deputatul de Gorj, Claudiu Manta, a declarat ca a stat de vorba cu șeful Ministerului Muncii și acesta ar cunoaște bine problemele legate de…

- USR depune amendament la legea Certificatului Verde ca masura de protecție impotriva imbolnavirilor cu Covid la locul de munca. Anunțul a fost transmis intr-un comunicat de presa, dar a fost facut public pe pe pagina de Facebook a partidului. De ce vrea USR adoptarea de urgența a Certificatului Verde…