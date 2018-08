Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul Australiei din orasul indonezian Surabaya, al doilea oras ca marime din tara, si-a intarit joi masurile de securitate dupa publicarea unui mesaj de amenintare pe social media in care li se cererea militantilor sa-i ucida pe oficialii din acest consulat, relateaza Reuters. Ministerul…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

- Ministerul de Externe chinez a declarat joi ca Beijingul nu permite companiilor chineze sa se angajeze in activitati ce incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite privind Coreea de Nord, scrie agerpres.ro.

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni vineri cu usile inchise pentru a discuta despre moartea a 29 de copii in Yemen intr-un raid aerian atribuit coalitiei militare sub comandament saudit, au anuntat diplomati, citati de AFP, conform Agerpres. Reuniunea va avea loc la cererea unor tari…

- Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru mai multe tari europene afectate de canicula, dar si de aglomeratia de pe autostrazi, specifica zilelor de vacanța. Prognozele meteo indica și in aceasta saptamana cresteri semnificative ale temperaturilor.

- Un lider extremist islamist a fost condamnat vineri la pedeapsa cu moartea in Indonezia pentru ca a ordonat comiterea unor atentate sinucigase in 2016 la Jakarta, acestea fiind primele atacuri sangeroase revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic in Asia de Sud-Est, informeaza AFP. Predicatorul…

- MAE a transmis, vineri seara, printr-un comunicat ca este ”deosebit de preocupat” de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii zborului MH17, care include experti din Olanda, Ucraina, Malaysia, Australia si Belgia, cuprinse in raportul interimar…