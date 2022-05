Stiri pe aceeasi tema

- Directorul spitalului raional Comrat și specialistul serviciului resurse umane din cadrul aceleiași instituții medicale au fost trimiși pe banca acuzaților pentru neglijența in serviciu, abuz de serviciu și fals in acte publice.

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Centru, informeaza despre terminarea urmaririi penale in privința unui ex-director și alte doua persoane din conducerea I.S. ,,Calea Ferata din Moldova”, acuzați de delapidarea averii straine, savarșite cu folosirea situației de serviciu și falsul in acte publice.

- Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a directorului Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul de Psihiatrie Balți”, caruia i se incrimineaza comiterea infracțiunii de abuz in serviciu, savirșit din interes material. Mai exact, directorul IMSP „Spitalul…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimit in judecata a dosarului de judecata cu referire la alți trei invinuiți de inscenarea violului in privința fostului polițist de frontiera, in octombrie 2018. Invinuiții sunt din Chișinau,…

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Principal, informeaza ca, a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a doi ofițeri din cadrul Serviciului de Patrulare Chișinau, care sint acuzați de savirșirea infracțiunii de corupere pasiva, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. Cei…

- Șeful Spitalului Raional Cahul și-a angajat soția și socrul in funcțiile de șefi de secții in instituție va comparea pe banca acuzaților. La 28 martie 2022, Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud a expediat in instanța de judecata, cauza penala de invinuire a directorului IMSP Spitalul Raional Cahul,…

- Procuraturii din Telenesti informeaza ca a expediat in instanța de judecata, cauza penala de invinuire a noua membri ai unui grup criminal organizat, inclusiv organizatorul acestuia, acuzati de savirsirea a doua episoade de tilharie. Potrivit informațiilor, organizatorul grupului, fiind in detenție…

- La 15 martie 2022, Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a trei angajați ai Poliției de Frontiera. Aceștia sint invinuiți in 6 episoade, pentru savirșirea infracțiunii de corupere pasiva, manifestata prin pretinderea, acceptarea și primirea unor bunuri…