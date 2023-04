Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a fost revoltata de cazul angajatei MApN, care s-a urcat beata la volan și a lovit un barbat pe bicicleta, in Suceava. La puțin timp dupa incident, instanța a luat decizia sa o aresteze. Dupa ce a fost testata corespunzator, oamenii legii au constat ca avea o alcoolemie de 3,35 in sange.

- Deputatul USR Dan Barna a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni in timp ce traversa pe trotineta, lucru interzis de Codul Rutier.George Simion, liderul AUR, a avut o reacție ironica la postarea lui Dan Barna, in care a anunțat ca a fost victima unui mic accident, fiind lovit de o mașina…

- Miercuri in jurul orelor 22:05, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Sofia Vicoveanca din municipiul Suceava, un localnic de 58 de ani a surprins și accidentat un barbat de 48 de ani, care traversa strada prin loc nepermis și fara sa se asigure. Ambii participanți la trafic au fost testați…

- Polițiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Beclean au intervenit la un eveniment in trafic produs pe Drumul Județean 172G in Sarațel. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, echipajele de intervenție au gasit un tanar in varsta de aproximativ 26 de ani și un cal, accidentați de un autovehicul. Barbatul…