- Autoritatile locale si federale investigheaza prabusirea elicopterului in care si-au pierdut viata noua persoane, intre care si fostul baschetbalist Kobe Bryant, informeaza cnn.com. Elicopterul s-a prabusit la Calabasas, iar toate persoanele aflate la bord si-au pierdut viata."Este un cosmar…

- Poliția din Los Angeles apreciaza ca accidentul aviatic in care a fost implicat Kobe Bryant a fost influențat de condițiile meteo, noteaza presa din SUA. Pilotul nu s-a mai putut orienta și a prabușit aeronava, scrie Mediafax.Pe parcursul calatoriei era ceața, iar pilotul știa ca in aceste…

- Drumarii au avut un mesaj pentru conducatorii auto care se aventureaza în aceasta perioada pe șoșele care sunt acoperite de zapada și polei: „Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la condițiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele…

- Un val puternic de caldura favorizeaza propagarea incendiilor care devasteaza Australia, iar focarele iesite de sub control din vecinatatea orasului Sydney s-au inrautatit in aceste conditii "catastrofice", informeaza AFP. "Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat…

- Doar in sase zile, in capitala s-au produs peste 356 de accidente rutiere, majoritatea din cauza condițiillor meteo nefavorabile. In urma acestora, 31 de persoane au avut de suferit, anunța Poliția mun. Chișinau.

- Traficul in zona Midia a Portului Constanta se desfasoara in conditii de siguranta, luni, cu evitarea zonei unde, duminica, 24 noiembrie, s-a scufundat partial nava Quenn Hind, sub pavilion Palau, cu 14.600 de animale vii la bord, informeaza Compania Nationala Adminstratia Porturilor Maritime (CNAPM).Citește…

- Condițiile meteo au devenit periculoase in Romania. Vantul care a suflat cu putere mai ales in regiunile sudice a creat probleme. In centrul Capitalei, o bucata dintr-o schela imensa amplasata pe fatada unui hotel, aflat in santier, s-a prabusit, iar doua masini parcate au fost avariate.